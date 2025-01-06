Ce profil n'a pas été revendiqué.

The Urbanek Education Fund, established in 2001, provides scholarships for students to study at educational institutions, including the University of California, Berkeley. It has awarded over $6 million in education grants to over 400 students. The fund focuses on supporting educational initiatives.

URBANEK EDUCATION FUND uplifts the Menlo Park community by providing resources that enhance educational opportunities for local students and families.