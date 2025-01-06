Urbanek Education Fund
Urbanek Education Fund
Urbanek Education Fund
Urbanek Education Fund
Urbanek Education Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions pour l'éducation
Empowering students with education grants for study at educational institutions.
Urbanek Education Fund
2001
943372793
501(c)(3)
Soutien pédagogique > Fondements pédagogiques
PO BOX 7812 MENLO PARK, California 94026-7812 United States
utahheritagecu.org
(435)-436-8288
-
The Urbanek Education Fund, established in 2001, provides scholarships for students to study at educational institutions, including the University of California, Berkeley. It has awarded over $6 million in education grants to over 400 students. The fund focuses on supporting educational initiatives.
URBANEK EDUCATION FUND uplifts the Menlo Park community by providing resources that enhance educational opportunities for local students and families.
