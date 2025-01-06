Uprooted Jewish Refugees
Uprooted Jewish Refugees
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Advocacy and Awareness
Spreading awareness and fighting antisemitism by sharing the stories of Jewish Refugees from Arab Countries.
À propos
Uprooted Jewish Refugees
Fondée en
2023
EIN
920538694
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations juives
Adresse
1410 BROADWAY RM 1705 NEW YORK, New York 10018-9337 United States
Site web
www.ursuline.edu
Téléphone
888
Adresse électronique
-
À propos
La mission
UPROOTED JEWISH REFUGEES INC assists Jewish refugees in New York, providing support and hope to those who have been displaced and are seeking a new beginning.
