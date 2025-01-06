Upper Health Inc Foundation
Upper Health Inc Foundation
Upper Health Inc Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Charity Care
Provides financial aid for qualified applicants to access holistic and nature-first lifestyle medicine services through Upper Health's provider network.
À propos
Upper Health Inc Foundation
Fondée en
2023
EIN
932665523
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 1286 WRITSVLLE BCH, North Carolina 28480-1286 United States
Site web
www.upwardlyglobal.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Upper Health Inc. was founded in 2023 to provide nature-first healthcare through an integrated network of physicians and specialists. They offer financial aid via the Upper Foundation to qualified applicants, ensuring access to holistic and lifestyle medicine. Upper Health's mission is to make wellness and lifestyle medicine accessible to everyone.
La mission
UPPER HEALTH INC FOUNDATION works to improve health and well-being in the Wrightsville Beach community, supporting initiatives that make a positive impact locally.
