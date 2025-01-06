Uplifting Hands And Minds Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
In-Home Care
Providing non-medical in-home care services including companionship, medication reminders, meal preparation, light housekeeping, and assistance with daily living activities.
Specialty Care
Offering specialized care for individuals with Alzheimer's, Dementia, Autism, ADHD, and Diabetes. Also providing Personal Care and Respite Services.
À propos
Uplifting Hands And Minds Foundation
Fondée en
2023
EIN
920772188
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
25519 147TH DR ROSEDALE, New York 11422-2838 United States
Site web
wilkinsharley.com
Téléphone
(802)-476-6104
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The mission of Uplifting Hands Homecare, LLC is to bring exceptional healthcare into the home with innovative and Christ-like compassion.
