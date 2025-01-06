Uplift490
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Uplift490
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Affordable Product Development and Distribution
Uplift490 identifies, catalogs, improves, and distributes affordable products that help resource-limited communities improve their lives. They also facilitate the creation of new products.
À propos
Uplift490
Fondée en
2024
EIN
991934460
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
127 LOWELL AVE PALO ALTO, California 94301-3722 United States
Site web
www.uppertownshipbaseball.com
Téléphone
(609)-780-1415
Adresse électronique
À propos
La mission
Uplift490 collaborates globally to discover, document, design, develop, and distribute life-enhancing products for billions.
