Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Promoting Independence
Provides services to promote the independence of specific populations.
Fondée en
2023
EIN
932069249
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
11 W YALE ST ORLANDO, Florida 32804-5946 United States
Site web
umacha.org
Téléphone
(763)-549-7000
Adresse électronique
La mission
UPBEAT PROJECT CORP works from Orlando, Florida to uplift and empower its community, fostering positive change and connection at its 11 W Yale St location.
