Unlimited Jazz Dance Productions

Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Annual Jazz & Tap Dance Festival
A yearly festival celebrating jazz and tap dance, featuring performances and workshops.
Jazz Dance Master Classes
Provides jazz dance master classes to dancers of all levels.
Creative Arts Program in Schools
Offers creative arts programs, focused on dance, in schools.
Community festivals & fairs
Participates in community festivals and fairs with dance performances.
Fondée en
1983
EIN
953838442
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
438 FULVIA ST ENCINITAS, California 92024-2145 United States
Site web
unthfoundation.org
Téléphone
(234)-080-23279258
Adresse électronique
La mission
Dancin' Unlimited's mission is to promote, produce, and present jazz dance, a uniquely American art form, featuring artistic integrity that reflects innovative and original choreography with an eclectic program performed by professional dancers.
