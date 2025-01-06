Unique Sisters Of Substance
Unique Sisters Of Substance
Unique Sisters Of Substance
Unique Sisters Of Substance
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Empowering Young Women of Color
Leading, empowering, and inspiring young women of color in urban underserved communities to build substance and reach their full potential.
Unique Sisters Of Substance
Fondée en
2024
EIN
990769219
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
7114 SILVERTHORNE DR SUGAR LAND, Texas 77479-5635 United States
Site web
witsfund.org
Téléphone
(142)-534-47069
Adresse électronique
À propos
Unique Sisters of Substance Inc, founded in 2024, focuses on influencing public policy. The organization's activities range from public education and shaping public opinion to advocating before national and state legislatures.
La mission
Sisters of Substance builds substance by leading, empowering, and inspiring young women of color in urban underserved communities.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
