Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Poetry Workshops
Interactive workshops for poets of all levels to explore poetry, build confidence, and enhance writing skills.
Open Mic Events
Free open mic events that foster creativity, connection, and community for poets to share their work.
Writing Sessions
Focused writing sessions designed to nurture creativity and personal growth through the written word.
Fondée en
2024
EIN
931515689
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Arts visuels et du spectacle > Musique Organismes à but non lucratif
Adresse
601 N MAIN ST MCALLEN, Texas 78501-4638 United States
Site web
www.unitedwayofyc.org
Téléphone
(803)-324-2735
Adresse électronique
-
À propos
Unfolded Poetry Project, founded in 2022, inspires individuality through written and spoken word, fostering human connection. They offer free workshops, open mics, and writing sessions in the Rio Grande Valley, nurturing creativity and personal growth.
La mission
Unfolded: Poetry Project empowers poets and fosters a creative community through workshops, open mic events, writing sessions and online engagement. Designed to nurture creativity and foster personal growth.
