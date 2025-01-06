Une Vie Foundation
Faire un don
Une Vie Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Une Vie Foundation
Acheter pour soutenir
Une Vie Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Une Vie Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Literacy and Social Progress
Provides literacy programs and works to end social isolation for families in need, prioritizing their progress and offering lasting solutions.
À propos
Une Vie Foundation
Fondée en
2024
EIN
934500393
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
13325 SW 128TH PLACE MIAMI, Florida 33186-0000 United States
Site web
unitedwaynca.org
Téléphone
(202)-488-2000
Adresse électronique
-
À propos
UNE VIE FOUNDATION INC, founded in 2024, gives hope to families by creating lasting solutions to help prioritize progress, provide literacy, and end social issues.
La mission
UNE VIE FOUNDATION INC is dedicated to uplifting Miami communities, providing support and resources to help local residents thrive and build brighter futures.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :