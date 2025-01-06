Understory Arts
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Storyteller Support
Equipping storytellers from all backgrounds with the tools, training, and resources to tell powerful and important stories.
Fondée en
2023
EIN
932884582
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.1.1. Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
PO BOX 7269 COVINGTON, Washington 98042-0042 United States
Site web
unitedforscmi.org
Téléphone
(269)-962-9538517784051126934325245172035000
Adresse électronique
-
À propos
Understory Arts equips storytellers with tools, training, and resources to tell powerful and important stories.
La mission
Understory Arts equips storytellers from all walks of life with the tools, training, and resources they need to tell powerful and important stories.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
