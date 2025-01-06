Understanding Principles
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
INSIGHT Online Course
An in-depth online learning experience that helps you gain insights through engaging, interactive content presented in plain language.
3PGC Practitioner Training
A 4-month online program to deepen your understanding of the Three Principles.
Fondée en
1989
EIN
954041950
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
547 LOS ANGELES, California 90039-0000 United States
Site web
www.uwofsc.org
Téléphone
(920)-458-3425
Adresse électronique
-
Founded in 1989 by Rev. Della Reese Lett, Understanding Principles for Better Living Church (UP Church) is a Bible-based New Thought spiritual community. It expresses God's Divine Love through teaching spiritual principles, worship, soulful music, and fellowship. Rev. Sherri James is the current Senior Minister.
La mission
We are on a mission to express God’s Divine Love through teaching and practicing spiritual principles, worship experiences, soulful music, fellowship activities, and community outreach.
Californie, États-Unis
