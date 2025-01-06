Under His Wings Transportation
Under His Wings Transportation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de transport
Provides transportation services, specifically focusing on spouse abuse prevention and support related to crime and legal matters.
À propos
Under His Wings Transportation
Fondée en
2024
EIN
934481113
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Human Services Support Services Domestic Violence Shelters
Adresse
2302 NASH ST N SUITE E 152 WILSON, North Carolina 27896-1741 United States
Site web
www.uwgmc.org
Téléphone
(609)-896-1912
Adresse électronique
-
À propos
Under His Wings Transportation, founded in 2024, is a non-profit organization in Wilson, NC, focused on spouse abuse prevention.
La mission
Under His Wings Transportation offers reliable transport services in Wilson, North Carolina, helping community members reach their destinations safely and comfortably.
