Tyler Area Public Service Foundation
Tyler Area Public Service Foundation
Tyler Area Public Service Foundation
Tyler Area Public Service Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Support & Development
Providing resources, sponsoring activities, and fostering opportunities for growth and development to enhance the lives of community members in Smith County.
Bourses d'études et subventions
Offering scholarships and grants to community members and organizations to promote collaboration, connection, and economic growth in Smith County.
À propos
Tyler Area Public Service Foundation
Fondée en
2024
EIN
992126581
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 4087 TYLER, Texas 75712-4087 United States
Site web
www.unisac.org
Téléphone
(786)-916-4666
Adresse électronique
À propos
Tyler Area Public Service Foundation (T.A.P.s), established in 2024, serves and uplifts the Smith County community through resources and initiatives. TAPS fosters positive change by addressing the diverse needs of individuals, families, and businesses.
La mission
Tyler Area Public Service Foundation's mission is to compassionately serve and uplift our community through meaningful initiatives and support, addressing the diverse needs of individuals, families, and businesses.
