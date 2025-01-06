Two Sparrows Educational Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de jour
Provides day programs for special needs adults who have aged out of the school system, fostering independence and skill development.
Residential Options
Offers residential living options for special needs adults, creating a supportive community that promotes independence and well-being.
À propos
Two Sparrows Educational Foundation
Fondée en
2024
EIN
992273161
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
104 INDUSTRIAL DR SENATOBIA, Mississippi 38668-2822 United States
Site web
www.unitedparishofauburndale.org
Téléphone
(617)-964-8516
Adresse électronique
À propos
TWO SPARROWS EDUCATIONAL FOUNDATION, founded in 2024, aims to improve Kabul's factories and create job opportunities for parents/relatives of street children in Afghanistan, enabling destitute children and orphans to escape poverty through accelerated education.
La mission
The mission of Two Sparrows Foundation is to enable destitute children and orphans in Afghanistan to escape poverty by obtaining an accelerated education.
