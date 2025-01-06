Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

TWO SPARROWS EDUCATIONAL FOUNDATION, founded in 2024, aims to improve Kabul's factories and create job opportunities for parents/relatives of street children in Afghanistan, enabling destitute children and orphans to escape poverty through accelerated education.

La mission

The mission of Two Sparrows Foundation is to enable destitute children and orphans in Afghanistan to escape poverty by obtaining an accelerated education.