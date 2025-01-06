Two Hearts Become One Ministries
Two Hearts Become One Ministries
Two Hearts Become One Ministries
Two Hearts Become One Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Prophetic Ministries
Offering prophetic ministries to help individuals become disciples of Christ.
Missions mondiales
Engaging in global missions to spread their faith and provide support.
Sensibilisation de la communauté
Participating in community outreach programs to serve and uplift the local community.
À propos
Two Hearts Become One Ministries
Fondée en
2023
EIN
922399084
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
95 LAKE SHORE BLVD PORT WENTWRTH, Georgia 31407-3612 United States
Site web
unausa.org
Téléphone
(202)-854-2360
Adresse électronique
À propos
Two Hearts Become One Ministries, founded in 2023 by Pastor Redina Thorpe Thomas, offers a welcoming space for individuals of all backgrounds to worship, fellowship, and make Godly decisions. The ministry fosters spiritual rebirth through healing, deliverance, prayer, renewal, restoration, and forgiveness. Born from personal pain, the ministry aims to assist others facing adversity. Redina also directs Finding A Path After Pain, a nonprofit aiding those healing from trauma.
La mission
To shine as a beacon of light to the world, transforming and equipping one heart at a time and nurturing lifelong disciples of Jesus Christ who are united in spirit with the Lord.

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
