Two Hearts Become One Ministries

 - 
Transforming and equipping one heart at a time.
Événements de 

Two Hearts Become One Ministries

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Two Hearts Become One Ministries
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Two Hearts Become One Ministries
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Two Hearts Become One Ministries
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Two Hearts Become One Ministries

100% de vos achats soutiennent 
Two Hearts Become One Ministries
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Two Hearts Become One Ministries


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Prophetic Ministries

Offering prophetic ministries to help individuals become disciples of Christ.

Missions mondiales

Engaging in global missions to spread their faith and provide support.

Sensibilisation de la communauté

Participating in community outreach programs to serve and uplift the local community.

À propos

Two Hearts Become One Ministries

Fondée en

2023

EIN

922399084

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Religieux et confessionnels

Adresse

95 LAKE SHORE BLVD PORT WENTWRTH, Georgia 31407-3612 United States

Site web

unausa.org

Téléphone

(202)-854-2360

Adresse électronique

[email protected]

Two Hearts Become One Ministries
À propos

Two Hearts Become One Ministries, founded in 2023 by Pastor Redina Thorpe Thomas, offers a welcoming space for individuals of all backgrounds to worship, fellowship, and make Godly decisions. The ministry fosters spiritual rebirth through healing, deliverance, prayer, renewal, restoration, and forgiveness. Born from personal pain, the ministry aims to assist others facing adversity. Redina also directs Finding A Path After Pain, a nonprofit aiding those healing from trauma.

La mission

To shine as a beacon of light to the world, transforming and equipping one heart at a time and nurturing lifelong disciples of Jesus Christ who are united in spirit with the Lord.

