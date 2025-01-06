Twin Town Archery 4h Club
Faire un don
Twin Town Archery 4h Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Twin Town Archery 4h Club
Acheter pour soutenir
Twin Town Archery 4h Club
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Twin Town Archery 4h Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Archery League
Provides archery programs for students in grades 4-12, following National Archery in the Schools Program (NASP) guidelines.
À propos
Twin Town Archery 4h Club
Fondée en
2024
EIN
934906473
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
7715 COUNTY ROAD 10 WAHPETON, North Dakota 58075-9626 United States
Site web
umopendoor.org
Téléphone
(316)-265-9371
Adresse électronique
À propos
Twin Town Archery 4H Club, founded in 2024, combines Richland County 4-H shooting sports with Wahpeton and Breckenridge Public Schools. It's an after-school program for grades 4-12, training youth in archery and NASP.
La mission
TWIN TOWN ARCHERY 4H CLUB offers youth in Wahpeton, North Dakota opportunities to learn and grow through archery, building skills and community connections in a supportive environment.
Recherche d'autres organisations en
Dakota du Nord, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :