Twin Counties Stream Academy
Faire un don
Twin Counties Stream Academy
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Twin Counties Stream Academy
Acheter pour soutenir
Twin Counties Stream Academy
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Twin Counties Stream Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Project-Based Learning
Curriculum designed to cultivate critical thinking and leadership skills by tackling real-life challenges that require innovative solutions.
L'éducation fondée sur le lieu
Students become dynamic problem-solvers right in their own community, exploring the wonders of nature and weaving its lessons into their education.
À propos
Twin Counties Stream Academy
Fondée en
2023
EIN
923127724
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2112 NORTHERN BOULEVARD ROCKY MOUNT, North Carolina 27804-0000 United States
Site web
unitedindianhealthservices.org
Téléphone
(707)-825-5000
Adresse électronique
-
À propos
La mission
TCSA is a nonprofit K-8 school dedicated to inspiring kids to pursue careers in STEM! They are located in Rocky Mount, NC.
Recherche d'autres organisations en
Caroline du Nord, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :