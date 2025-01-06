Twenty88 Charities
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Helping Individuals Go Higher (HIGH) Program
Provides short-term assistance to Wayne State University students facing housing or financial challenges, helping them complete their degrees.
Sean Anderson Foundation Content & Production Studio
Provides young people with opportunities to explore education and careers in content creation and production.
Fondée en
2023
EIN
922288416
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
5810 SHELBY OAKS DR STE B MEMPHIS, Tennessee 38134-7315 United States
Site web
unitedfoodoperation.org
Téléphone
(304)-342-2023
Adresse électronique
-
À propos
TWENTY88 CHARITIES, based in Knoxville, TN, is a small charitable organization. It was tax-exempt since Feb. 2023. In a recent report, it had expenses totaling $597 and revenue of $428. William Thompson serves as President.
La mission
The Sean Anderson Foundation assists in the education, health, safety and well-being of primary through college aged youth. The foundation was founded by Big Sean in 2012.
{Similaire 1}
