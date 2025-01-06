Tucson High Badger Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux étudiants et aux enseignants
Provides financial assistance for special events, services to students and faculty.
Post-Secondary Scholarships
Offers scholarships to Tucson High Magnet School students for higher education.
Fondée en
1983
EIN
942881238
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
PO BOX 5424 TUCSON, Arizona 85703-0424 United States
Site web
ussb.org
Téléphone
(805)-965-4583
Adresse électronique
La mission
The Tucson High Badger Foundation's mission is to serve and support the Tucson High Magnet School community, consisting of students, faculty and staff.
