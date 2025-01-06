Tucson Heat Baseball Club
Tucson Heat Baseball Club
Tucson Heat Baseball Club
Tucson Heat Baseball Club
Tucson Heat Baseball Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Baseball & Softball Programs
Offers low-cost athletic opportunities for youth in Southwest Tucson, providing baseball and softball teams for various age groups.
Tucson Heat Baseball Club
2024
990572179
501(c)(3)
Youth Development → Sports & Recreation → Baseball Teams
2860 W IRVINGTON RD TUCSON, Arizona 85746-1017 United States
(518)-374-4446
La mission
Tucson Heat Baseball Club is dedicated to offering low-cost and no-cost athletic opportunities for the youth of Southwest Tucson, AZ.
