Truth Baseball Foundation

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Hitting Analysis

Provides real, on-field hitting improvement by identifying weaknesses and creating a detailed game plan.

Skills Assessment

Offers an honest evaluation of a player's physical and mental skills to motivate improvement and guide them to the next level.

Programme de mentorat

Mentorship on and off the field, covering baseball skills, academics, and personal growth through weekly meetings.

Engagements en matière d'allocution

Troy Silva offers speaking engagements at events.

