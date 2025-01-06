Truth Baseball Foundation
Faire un don
Truth Baseball Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Truth Baseball Foundation
Acheter pour soutenir
Truth Baseball Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Truth Baseball Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Hitting Analysis
Provides real, on-field hitting improvement by identifying weaknesses and creating a detailed game plan.
Skills Assessment
Offers an honest evaluation of a player's physical and mental skills to motivate improvement and guide them to the next level.
Programme de mentorat
Mentorship on and off the field, covering baseball skills, academics, and personal growth through weekly meetings.
Engagements en matière d'allocution
Troy Silva offers speaking engagements at events.
À propos
Truth Baseball Foundation
Fondée en
2023
EIN
933075529
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Équipes sportives
Adresse
482 S FAIRVIEW ST BURBANK, California 91505-4712 United States
Site web
ufanyc.org
Téléphone
(212)-683-4832
Adresse électronique
À propos
La mission
TRUTH BASEBALL FOUNDATION empowers young athletes in Burbank, California, fostering growth and teamwork through the game of baseball.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :