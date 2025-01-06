Truth Baseball Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Hitting Analysis
Troy Silva helps players identify weaknesses and creates a plan to reach their full hitting potential.
Skills Assessment
An honest evaluation of a player's skills, both physical and mental, to help motivate them and guide their improvement.
Programme de mentorat
Mentorship from Troy Silva on and off the field, including skill assessment, goal setting, and a plan for improvement.
Engagements en matière d'allocution
Troy Silva is available to speak at events.
Fondée en
2023
EIN
933075529
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
482 S FAIRVIEW ST BURBANK, California 91505-4712 United States
Site web
www.ufanyc.org
Téléphone
(212)-683-4832
Adresse électronique
À propos
La mission
TRUTH BASEBALL FOUNDATION brings the community together in Burbank, California, using baseball to inspire and support local youth on and off the field.
