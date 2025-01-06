True Blu Equine Rescue
True Blu Equine Rescue
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Horse Experiences
Offers riding lessons, educational workshops, equine management consulting, horsemanship coaching, and equine retreats.
Sauvetage et réhabilitation des équidés
Provides a safe haven for neglected, abused, and abandoned equines, rehabilitating them for loving homes.
À propos
True Blu Equine Rescue
Fondée en
2024
EIN
934814481
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
212 HICKORY RD E CHESAPEAKE, Virginia 23322-2288 United States
Site web
thetwinangels.com
Téléphone
(170)-634-06670
Adresse électronique
-
À propos
True Blu Equine Rescue, founded in 2024, provides a safe haven for neglected, abused, and abandoned equines. They focus on rehabilitating them physically, mentally, and emotionally to give them a second chance.
La mission
TRUE BLU EQUINE RESCUE offers safe shelter and compassionate care for horses in Chesapeake, Virginia, working to give these animals a second chance at a better life.
