True Blu Equine Rescue, founded in 2024, provides a safe haven for neglected, abused, and abandoned equines. They focus on rehabilitating them physically, mentally, and emotionally to give them a second chance.

TRUE BLU EQUINE RESCUE offers safe shelter and compassionate care for horses in Chesapeake, Virginia, working to give these animals a second chance at a better life.