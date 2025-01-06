True Believers Of God Community Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Pearls Ministry
A ministry focused on nurturing and supporting women within the church community.
Hospitality Ministry
Providing a welcoming and friendly environment for all who attend church services and events.
Éducation chrétienne
Offering programs and resources for learning and spiritual growth based on Christian teachings.
Ministère de la jeunesse
Engaging and supporting young people in their faith journey through various activities and programs.
À propos
Fondée en
1995
EIN
954483479
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels - Églises
Adresse
570 DUPONT PL POMONA, California 91768-2704 United States
Site web

Téléphone

Adresse électronique

À propos
La mission
TRUE BELIEVERS OF GOD COMMUNITY CHURCH brings people together in Pomona, California, fostering spiritual growth and a sense of belonging within the local community.
