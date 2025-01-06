Trucause Foundation
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Fondée en
2023
EIN
931791184
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
3206 ALTA RD MEMPHIS, Tennessee 38109-3203 United States
Site web
www.chicagotemple.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
TRUCAUSE FOUNDATION, founded in 2023, is a community charity nonprofit promoting social welfare and financial assistance. Their mission is to accelerate shared prosperity and revitalization.
La mission
Driven by its mission to accelerate shared prosperity and revitalization, TruCause is a community charity nonprofit.
