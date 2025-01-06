Troop 69 Boy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme scout
Providing a traditional scouting experience with opportunities for character development, leadership skills, and outdoor adventures.
High Adventure Activities
Offering older scouts demanding trips such as the Summit experience in West Virginia and canoeing trips in Minnesota.
À propos
Troop 69 Boy
Fondée en
2024
EIN
923283300
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
15855 SW 248TH ST HOMESTEAD, Florida 33031-2001 United States
Site web
www.tumwatersoccerclub.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
TROOP 69 BOY offers guidance and positive experiences for boys in Homestead, Florida, helping them grow and thrive in their local community.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
