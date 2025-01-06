Troop 65 Mecklenburg County Council Boy Scouts Of America
Troop 65 Mecklenburg County Council Boy Scouts Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme scout
Provides character development, leadership skills, and outdoor experiences through merit badges, outdoor adventures, rank advancement, community service, and summer camp.
À propos
Troop 65 Mecklenburg County Council Boy Scouts Of America
Fondée en
2014
EIN
940641106
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
11501 BAIN SCHOOL RD MINT HILL, North Carolina 28227-7538 United States
Site web
tumwaterrotary.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
TROOP 65 MECKLENBURG COUNTY COUNCIL BOY SCOUTS OF AMERICA, located in Mint Hill, NC, was founded in 2014. Troop 65 is dedicated to teaching the principles of Scouting with a focus on the Scout Law and Scout Oath.
La mission
TROOP 65 MECKLENBURG COUNTY COUNCIL BOY SCOUTS OF AMERICA supports young people in Mint Hill, North Carolina, helping them grow into responsible, skilled, and community-minded individuals.
