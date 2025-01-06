Tripoli Minnesota
Faire un don
Tripoli Minnesota
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Tripoli Minnesota
Acheter pour soutenir
Tripoli Minnesota
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Tripoli Minnesota
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Tripoli Mentoring Program
Allows junior members to learn high-power rocket construction and launching skills safely.
Rocket Launch Day
Monthly rocket launches during warmer months in North Branch, MN.
À propos
Tripoli Minnesota
Fondée en
2023
EIN
922810996
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
13904 NEVADA AVE SAVAGE, Minnesota 55378-5632 United States
Site web
www.tucsoncoinclub.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Tripoli Minnesota, founded in 2023, is the MN Prefecture 45 of the Tripoli Rocketry Association. They focus on rocketry activities and education, hosting Rocket Launch Days and monthly meetings. They offer a mentoring program for youth and welcome spectators.
La mission
Tripoli Minnesota Inc. is a Charitable Organization.
Recherche d'autres organisations en
Minnesota, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :