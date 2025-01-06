Triple-X Fraternity Of California Sequoia Chapter
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dons de charité
The organization furthers the cause of other charitable organizations through donations.
Bourses d'études
Offers scholarships to students of Armenian descent.
À propos
Triple-X Fraternity Of California Sequoia Chapter
Fondée en
1956
EIN
946106883
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
PO BOX 1565 VISALIA, California 93279-1565 United States
Site web
tucsonbotanical.org
Téléphone
(520)-326-9686
Adresse électronique
À propos
The Triple X Fraternity, Sequoia Trex Chapter, est. 1950, promotes charity, benevolence, and social culture locally and worldwide. Honoring their Armenian heritage, they serve others with truth, justice, and loyalty. They further charitable causes through donations and provide student scholarships.
La mission
The organization furthers the cause of other charitable organizations through donations. Promotion of Charity, Benevolence, Education and Social Culture of Members.
