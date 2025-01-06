Triple R Racing
Triple R Racing
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Colt Starting
Training program to start young horses under saddle.
Tune Ups
Training program to refine existing skills.
Ranch Trail
Training program for ranch trail riding.
Working Cow
Training program for working with cattle.
À propos
Triple R Racing
Fondée en
1982
EIN
942840302
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
5428 W MONTE CRISTO AVE GLENDALE, Arizona 85306-2511 United States
Site web
www.tuckermaxon.org
Téléphone
(503)-235-6551
Adresse électronique
À propos
TRIPLE R RACING INC, founded in 1982 in Glendale, Arizona, supports youth and promotes safe cycling. They manage a non-specified program to benefit the community.
La mission
TRIPLE R RACING INC brings together racing fans and participants in Glendale, Arizona, fostering community and excitement around the sport.
