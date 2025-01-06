Trinity United Methodist Church
Trinity United Methodist Church
Trinity United Methodist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Children and Family Ministry
Provides programs and activities for children and families to grow in faith and community.
Ministère des adultes
Offers opportunities for adults to connect, learn, and serve together.
Ministère des jeunes adultes
Creates a space for young adults to build relationships and explore their faith.
Music & The Arts
Engages individuals through music and artistic expression in worship and other activities.
À propos
Trinity United Methodist Church
Fondée en
1974
EIN
930520412
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
440 MAXWELL RD EUGENE, Oregon 97404-2355 United States
Site web
www.truthunity.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Trinity United Methodist Church, founded in 1974 in Eugene, Oregon, closed in November 2023. The church served the community for many years before its closure.
La mission
Trinity United Methodist Church welcomes all at 440 Maxwell Rd in Eugene, Oregon, offering a supportive faith community and a place to connect and grow together.
