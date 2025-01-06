Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Trident Table Foundation, est. 2023 by Navy SEAL veteran David Swarts, enriches the lives of Navy SEAL veterans, families, and Gold Star families. Through cooking and shared meals, TTF fosters healing, unity, and support. Programs promote purpose, connection, and wellness.

La mission

The Trident Table Foundation enriches the lives of Navy SEAL Veterans, Families, and Gold Star families through cooking and shared meals.