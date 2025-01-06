Trident Table Foundation
Faire un don
Trident Table Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Trident Table Foundation
Acheter pour soutenir
Trident Table Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Trident Table Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Culinary Education and Shared Meals
Enriches the lives of Navy SEAL Veterans, Families, and Gold Star families through cooking and shared meals, fostering healing, unity, and support.
À propos
Trident Table Foundation
Fondée en
2023
EIN
934517471
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
6270 DURANGO WAY DENVER, North Carolina 28037-1424 United States
Site web
truckstopactionsports.org
Téléphone
(503)-816-5544
Adresse électronique
À propos
Trident Table Foundation, est. 2023 by Navy SEAL veteran David Swarts, enriches the lives of Navy SEAL veterans, families, and Gold Star families. Through cooking and shared meals, TTF fosters healing, unity, and support. Programs promote purpose, connection, and wellness.
La mission
The Trident Table Foundation enriches the lives of Navy SEAL Veterans, Families, and Gold Star families through cooking and shared meals.
Recherche d'autres organisations en
Caroline du Nord, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :