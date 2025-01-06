Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Tribal Infrastructure Alliance, founded in 2023, is a non-profit aiding Native Nations in securing federal funding for infrastructure projects. Located in Austin, TX, they aim to support tribal communities by navigating the complexities of federal funding opportunities.

La mission

The Tribal Infrastructure Alliance (TIA) is a 501(c)(3) non-profit created to help Native Nations obtain federal funding pursuant to the Infrastructure.