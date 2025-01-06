Tribal Infrastructure Alliance
Faire un don
Tribal Infrastructure Alliance
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Tribal Infrastructure Alliance
Acheter pour soutenir
Tribal Infrastructure Alliance
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Tribal Infrastructure Alliance
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Federal Funding Assistance
Helps Native Nations obtain federal funding for infrastructure projects.
À propos
Tribal Infrastructure Alliance
Fondée en
2023
EIN
933953917
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations amérindiennes
Adresse
1929 WIMBERLY LN AUSTIN, Texas 78735-0000 United States
Site web
www.troyisd.org
Téléphone
(254)-938-2595
Adresse électronique
-
À propos
Tribal Infrastructure Alliance, founded in 2023, is a non-profit aiding Native Nations in securing federal funding for infrastructure projects. Located in Austin, TX, they aim to support tribal communities by navigating the complexities of federal funding opportunities.
La mission
The Tribal Infrastructure Alliance (TIA) is a 501(c)(3) non-profit created to help Native Nations obtain federal funding pursuant to the Infrastructure.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :