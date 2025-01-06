Tri-Isle Resource Conservation & Devel Council
Tri-Isle Resource Conservation & Devel Council
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Projets de développement communautaire
Supporting projects that enhance the quality of life in Maui County through economic development and conservation efforts. Focus on protecting and developing island communities.
À propos
Tri-Isle Resource Conservation & Devel Council
Fondée en
1994
EIN
990278397
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 338 KAHULUI, Hawaii 96733-6838 United States
Site web
triumphchurch.com
Téléphone
(281)-416-4771
Adresse électronique
À propos
Tri-Isle Resource Conservation & Development Council, serving Maui County since 1994, focuses on protecting and developing island communities. They implement and manage projects for economic and environmental well-being. Their mission is to positively affect community building through resource conservation.
La mission
TRI-ISLE RESOURCE CONSERVATION & DEVEL COUNCIL works to conserve resources and support local development in Kahului, Hawaii, helping to sustain and strengthen the community.
