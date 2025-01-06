Tri-County Wildlife Rehab
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
SECOND CHANCE TO BE FREE – Critter Care
Rehabilitates sick, injured, and orphaned native California wildlife and returns them to their natural habitat.
SAVING WILDLIFE SAVES US – Community Education
Educates the public on how to help sick, injured, or orphaned animals and promotes responsible coexistence with wildlife.
À propos
TRI-COUNTY WILDLIFE REHAB, founded in 2023 in MT PLEASANT, Texas, is dedicated to protecting and preserving the well-being of wildlife through compassionate rehabilitation. Run by Jennifer Beard, the organization rescues and rehabilitates orphaned and injured wildlife, ensuring proper care and release.
La mission
TRI-COUNTY WILDLIFE REHAB helps rehabilitate wildlife in Mt Pleasant, Texas, working to restore local animal populations and promote a healthy, thriving environment.
