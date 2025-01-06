Tri-County Glad
Tri-County Glad
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Défense des intérêts
Providing advocacy services for the deaf, hard of hearing, deafblind, and deaf disabled community.
Communication Access
Ensuring communication access for the deaf, hard of hearing, deafblind, and deaf disabled community.
Conseil par les pairs
Offering peer counseling services for the deaf, hard of hearing, deafblind, and deaf disabled community.
Employment Development
Supporting employment development for the deaf, hard of hearing, deafblind, and deaf disabled community.
À propos
Tri-County Glad
Fondée en
1997
EIN
954608290
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des personnes handicapées
Adresse
2222 LAVERNA AVE LOS ANGELES, California 90041-0000 United States
Site web
triplerranch.org
Téléphone
(757)-421-4177
Adresse électronique
À propos
TRI-COUNTY GLAD, est. 1997, empowers the Deaf, Hard of Hearing, Deafblind, and Deaf Disabled in Ventura, Santa Barbara, & San Luis Obispo counties. A subsidiary of GLAD, it offers advocacy, communication access, peer counseling, employment development, and independent living skills to ensure equal opportunities.
La mission
GLAD provides services intended to improve the quality of life for deaf, hard of hearing, deafblind, and deaf disabled individuals.
