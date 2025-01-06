Tri City Elks Lodge Bpoe 1662
Tri City Elks Lodge Bpoe 1662
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Événements et activités communautaires
Organise des événements et des activités pour la communauté locale, notamment pour les jeunes, les personnes âgées, les anciens combattants et les personnes handicapées.
Programmes éducatifs pour la jeunesse
Fournit des programmes éducatifs et des ressources pour les jeunes de la communauté.
Programmes d'assistance
Offre des services et des ressources pour aider les personnes handicapées et les personnes dans le besoin.
Fête de Noël pour les enfants
Organise une fête de Noël pour les enfants.
À propos
Tri City Elks Lodge Bpoe 1662
Fondée en
1942
EIN
942811396
Type IRS 501(C)
501(c)(8)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
564 PARKER RD FAIRFIELD, California 94533-9000 États-Unis
Site web
www.tlc-sherman.org
Téléphone
(903)-893-3906
Adresse électronique
À propos
La Tri City Elks Lodge 1662, créée en 1942 à Fairfield, en Californie, est une organisation communautaire qui se concentre sur les événements locaux, les programmes éducatifs pour les jeunes, le soutien aux personnes âgées et l'aide aux anciens combattants et aux personnes handicapées. La loge aide les moins fortunés à atteindre leur plus haut potentiel grâce à l'éducation.
La mission
Aider les moins fortunés à atteindre leur potentiel le plus élevé en terminant leurs études et en devenant des acteurs positifs de la société.
