Trenton Makes Us Whole
Faire un don
Trenton Makes Us Whole
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Trenton Makes Us Whole
Acheter pour soutenir
Trenton Makes Us Whole
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Trenton Makes Us Whole
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Career Exploration and Guidance
Provides resources and support to help youth explore career options and make informed decisions about their future.
Personal Development Workshops
Workshops and seminars focusing on communication, leadership, and emotional skills.
À propos
Trenton Makes Us Whole
Fondée en
2023
EIN
922568645
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
247 EAST STATE STREET TRENTON, New Jersey 08608-0000 United States
Site web
trinityfaribault.org
Téléphone
(507)-331-6579
Adresse électronique
À propos
La mission
TRENTON MAKES US WHOLE is dedicated to strengthening and uniting the Trenton, New Jersey community, making a positive impact on the lives of local residents.
Recherche d'autres organisations en
New Jersey, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :