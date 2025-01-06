Trem Safe House
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Logement d'urgence
Provides short-term safe housing for victims of domestic violence and their children.
Intervention en cas de crise
Offers immediate support and assistance during a crisis situation.
Défense des intérêts
Provides support and advocacy for victims navigating medical exams, hospitals, and the legal system.
Sensibilisation de la communauté
Offers services and resources to the community to raise awareness and prevent domestic violence.
À propos
Trem Safe House
Fondée en
2024
EIN
991170984
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1760 S 73RD ST WEST ALLIS, Wisconsin 53214-4720 United States
Site web
trinity-life.org
Téléphone
(702)-734-2223
Adresse électronique
À propos
La mission
TREM SAFE HOUSE INCORPORATED offers support and services to the West Allis community from their location on S 73rd St, fostering care and connection for those in need.
