Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Charitable & Educational Support
This organization provides charitable and educational support, although specific program details are unavailable.
À propos
Trappe Withawayout
Fondée en
2023
EIN
931923246
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
456 GORDON ST READING, Pennsylvania 19601-2611 United States
Site web
tristatetrails.org
Téléphone
(513)-655-3981
Adresse électronique
À propos
La mission
TRAPPE WITHAWAYOUT supports trail initiatives in Reading, Pennsylvania, fostering connections and access to outdoor spaces for the local community through tristatetrails.org.
