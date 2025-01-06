Transported Asset Protection Association
Facility Security Requirements (FSR)
Minimum standards for secure warehousing and in-transit storage within a supply chain.
Trucking Security Requirements (TSR)
Minimum standards for transporting products by truck, ensuring the safety of drivers, vehicles, and cargo.
À propos
TRANSPORTED ASSET PROTECTION ASSOCIATION (TAPA), formed in 1997, tackles cargo theft from supply chains. It's a coalition of manufacturers, shippers, carriers, insurers, law enforcement, and government agencies minimizing losses through global security standards.
La mission
Transported Asset Protection Association works to enhance the security and protection of transported assets, supporting safer logistics and supply chains across communities.
