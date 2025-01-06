Transpacific Yacht Club
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Transpacific Yacht Race (Transpac)
Organizes a biennial offshore yacht race from Los Angeles to Honolulu, promoting ocean racing and maritime tradition.
Fondée en
1997
EIN
952572609
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2815 MONTEREY AVE COSTA MESA, California 92626-0000 United States
La mission
The Transpacific Yacht Club is responsible for organizing the Transpacific Yacht Race from Los Angeles to Honolulu.
