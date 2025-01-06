Transformation Homes
Faire un don
Transformation Homes
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Transformation Homes
Acheter pour soutenir
Transformation Homes
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Transformation Homes
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Logement transitoire
Provides safe housing for women and children who have experienced trauma and abuse.
Trauma-Informed Therapy
Offers free individual and group therapy to women and children impacted by trauma and abuse.
Gestion des cas
Connects women and children with resources and support to help them rebuild their lives.
Prevention and Intervention
Offers programs to prevent abuse and intervene in situations where it is occurring.
À propos
Transformation Homes
Fondée en
2023
EIN
933047674
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
923 S HASTINGS WAY UNIT 155 EAU CLAIRE, Wisconsin 54701-3439 United States
Site web
www.treesatlanta.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
TRANSFORMATION HOMES INC serves the Eau Claire community from their Hastings Way location, working to make a positive local impact in Wisconsin.
