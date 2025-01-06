Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Trancas Riders and Ropers, founded in 1978, is Malibu's historic riding club. They provide equestrian activities for youth, families, and underprivileged riders, including education and horse shows.

La mission

Trancas Riders and Ropers brings together the Malibu community to support and promote equestrian activities, fostering a love for horses and the outdoors.