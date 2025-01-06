Trancas Riders And Ropers
Trancas Riders And Ropers
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Equestrian Activities
Provides equestrian activities for youth, families, and underprivileged riders, including education, horse shows, and community events.
Aide financière
Offers financial assistance to those in need to support their participation in equestrian activities.
À propos
Trancas Riders And Ropers
Fondée en
1978
EIN
953273511
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 6755 MALIBU, California 90264-6755 United States
Site web
www.hcsef.org
Téléphone
(561)-844-4220
Adresse électronique
À propos
Trancas Riders and Ropers, founded in 1978, is Malibu's historic riding club. They provide equestrian activities for youth, families, and underprivileged riders, including education and horse shows.
La mission
Trancas Riders and Ropers brings together the Malibu community to support and promote equestrian activities, fostering a love for horses and the outdoors.
