Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Stepping Stones (Ages 3-5)
Performing arts classes for children ages 3-5, providing an early introduction to dance and creative expression.
Inspire (Ages 5-7)
Dance and arts programs designed for children ages 5-7, fostering creativity and skill development.
Transform (Ages 8-10)
Performing arts programs for children ages 8-10, helping them develop their talents and explore different art forms.
Renew (Ages 11+)
Arts programs designed for students ages 11 and up, offering advanced training and performance opportunities.
À propos
Fondée en
2023
EIN
932527352
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
1579 CR 2008E GLEN ROSE, Texas 76043-5996 United States
Site web
www.travishouse.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Training Ground Studios Inc. is a nonprofit performing arts studio in Glen Rose, TX, offering dance instruction to students aged 3 to adult. They focus on providing quality instruction with experienced teachers, fostering dance education and appreciation.
La mission
A nonprofit studio blending artistic skill development with faith-based guidance, inspiring personal growth, empowerment, and fulfillment.
Ville
État
