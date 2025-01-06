Train A Child International
Train A Child International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
One-on-One Virtual Instruction
Provides live, virtual instruction for grades 6-12 with an accredited U.S. curriculum, mentorship, and college prep.
À propos
Train A Child International
Fondée en
2024
EIN
991622880
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
151 BEACH 91ST ST APT 4 ROCKAWAY BCH, New York 11693-1539 United States
Site web
www.ttrrescue.com
Téléphone
(315)-316-2770
Adresse électronique
À propos
TRAIN A CHILD INTERNATIONAL, founded in 2024, aims to improve the lives of young children in communities. It's a new project focused on supporting children.
La mission
Their number one priority is loving the children and changing their lives through the gospel and basic education.
