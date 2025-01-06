Trail Life Me-0207
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Woodlands Trail
For boys ages 5-10, focusing on outdoor skills, citizenship, character, friendship, and faith.
Navigators
For boys ages 11-13, with activities and learning experiences tailored for middle schoolers.
Adventurers
For young men ages 14-17, focused on leadership development and advanced outdoor skills.
Fondée en
2024
EIN
922864256
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
551 ALFRED ST BIDDEFORD, Maine 04005-9474 United States
Site web
www.ticti.org
Téléphone
(413)-774-2340
Adresse électronique
La mission
TRAIL LIFE ME-0207 engages youth in Biddeford, Maine, helping them develop character and confidence through meaningful local programs and activities.
