Tower Of Hananel Restoration

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de rétablissement pour les femmes et les enfants
Faith-based recovery home dedicated to helping women and children overcome addiction and rebuild their lives.
À propos
Fondée en
2023
EIN
923303199
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
321 BLUE HOLE RD BEEBE, Arkansas 72012-9767 United States
Site web
tracecommunity.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Faith-based recovery home dedicated to helping women and children overcome abuse and addiction.
