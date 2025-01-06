Tots On The Move Foundation
Tots On The Move Foundation
Tots On The Move Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Structured Play Groups
Provides structured play groups for toddlers in the North County community, located at the Emerson YMCA.
À propos
Tots On The Move Foundation
Fondée en
2023
EIN
922816751
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
816 BRAXTON CT SAINT LOUIS, Missouri 63132-3302 United States
Site web
www.toucheteducationalfoundation.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
T.O.T.S mission is to create inclusive and structured social environments that empower children with developmental delays to thrive and reach their fullest potential.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
